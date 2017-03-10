На линию в Омске вышел четвёртый московский трамвай

Прошёл обкатку четвёртый из пяти московских трамваев, сообщает пресс-служба администрации города. Подарок правительства Москвы в омских условиях показал себя на отлично.

Работы по ремонту вагона включали ревизию электрооборудования, узлов и агрегатов механической части, - рассказал первый заместитель директора МП "Электрический транспорт" Андрей Пругов. - Также был проведён частичный ремонт кузова с заменой элементов металла, повреждённых коррозией, восстановлено лакокрасочное покрытие. Частично заменены лампы для освещения салона. Стоимость этих работ составила 28 000 рублей.

Сегодня бело-голубой вагон с бортовым номером 74 начал работу на 10-м маршруте. В дальнейшем его планируется использовать на маршрутах № 1 и 4, которые проходят через Октябрьский мост. До 20 марта на линию выйдет последний из московских трамваев.