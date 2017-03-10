Минздрав не советует всем омичам соблюдать Великий пост 

В феврале текущего года для всех православных верующих начался Великий пост. На протяжении 40 дней им необходимо употреблять еду строго следуя календарю питания. Однако замминистра здравоохранения Омской области Марина Костенко уверена, что всем без исключения соблюдать пост нельзя.

- Ограничительные мероприятия могут быть полезны. У нас даже есть понятие "лечебное голодание". При определённых заболеваниях это полезно. <…> Но, конечно, придерживаться поста всем без исключения нельзя, - заявила Марина Костенко на сегодняшней пресс-конференции в Доме журналиста. - Есть целый ряд заболеваний и состояний, при которых ограничение белковой пищи вредно. Особенно маленьким детям. Но здесь всё индивидуально. Конечно, в семьях священников дети соблюдают пост. Но они к этому приучены. А часто болеющие люди, со слабым иммунитетом должны есть белок. Он нужен для построения.

По мнению чиновницы, соблюдение поста при неправильном подходе может привести к печальным последствиям. Молодые девушки, уверяет Марина Костенко, часто начинают голодать якобы из-за веры, а на самом деле выясняется, что причина отказа от пищи кроется в желании похудеть. "Уходят в анорексию. У нас есть такие пациенты, которым сегодня сложно помочь. Также противопоказано соблюдать пост тем, кто болен онкологическим заболеванием", - подытожила Марина Костенко.