В Омске установятся тёплые дни и холодные ночи
Общество  •  10 марта 2017, 13:25  •  печать

В Омске установятся тёплые дни и холодные ночи

Автор: Екатерина Криль

Антициклон принёс в город ясную погоду, которая будет преобладать в течение грядущей недели.

В ближайшие выходные на территории Омской области благодаря антициклону сохранится ясная погода без осадков с большим суточным ходом температуры воздуха. По ночам будет ясно и морозно (при прояснениях до -19 градусов), а днём солнечно и тепло, вплоть до +1 градуса.

В начале недели влияние антициклона ослабеет, пройдут осадки, усилится ветер. Температура воздуха ночью повысится, но ненадолго. Затем на погоду вновь будет влиять антициклон, который создаст условия для ночного выхолаживания, а днём для оттепели, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

По предварительным данным, снижение температуры начнётся в среду, 15 марта.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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Комментарии

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Владимир Семенов  •  10 марта 2017, 13:40

Так хочется настоящей теплой весенней погоды, антициклон хотя бы на пару дней напомнит о ней.

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