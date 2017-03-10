В Омске установятся тёплые дни и холодные ночи

В ближайшие выходные на территории Омской области благодаря антициклону сохранится ясная погода без осадков с большим суточным ходом температуры воздуха. По ночам будет ясно и морозно (при прояснениях до -19 градусов), а днём солнечно и тепло, вплоть до +1 градуса.
В начале недели влияние антициклона ослабеет, пройдут осадки, усилится ветер. Температура воздуха ночью повысится, но ненадолго. Затем на погоду вновь будет влиять антициклон, который создаст условия для ночного выхолаживания, а днём для оттепели, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.
По предварительным данным, снижение температуры начнётся в среду, 15 марта.
Так хочется настоящей теплой весенней погоды, антициклон хотя бы на пару дней напомнит о ней.