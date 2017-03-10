В Омске установят скульптуру "Журналист на задании"

Сегодня, 10 марта, газета "Омская правда" празднует свой столетний юбилей. Накануне в интервью РИА "Омск-Информ" главный редактор газеты "Омская правда" Андрей Мотовилов рассказал, что коллектив газеты в юбилейный год выступит с инициативой установки в Омске скульптуры "Журналист на задании".

Скульптурная композиция включит в себя такие профессиональные атрибуты, как письменный стол, пишущую машинку и пепельницу. Самого журналиста за столом не будет - он на задании. Разместить скульптуру собираются в Выставочном сквере, в котором уже создаётся аллея омской журналистики.

Также в планах "Омской правды" провести летом 2017 года медиафорум региональных СМИ. На нём хотят обсудить, как выжить в непростой ситуации, когда постоянно повышается стоимость подписки и сжимается рекламный рынок.

Редакция "Омск Здесь" присоединяется к поздравлениям с юбилеем, звучащим сегодня в адрес коллег.