В Омске установят скульптуру "Журналист на задании"
Общество  •  10 марта 2017, 11:50, последнее обновление 10 марта 2017, 11:53  •  печать

В Омске установят скульптуру "Журналист на задании"

Автор: Вероника Жукова

С инициативой установки скульптуры выступит редакция газеты "Омская правда".

Сегодня, 10 марта, газета "Омская правда" празднует свой столетний юбилей. Накануне в интервью РИА "Омск-Информ" главный редактор газеты "Омская правда" Андрей Мотовилов рассказал, что коллектив газеты в юбилейный год выступит с инициативой установки в Омске скульптуры "Журналист на задании".

Скульптурная композиция включит в себя такие профессиональные атрибуты, как письменный стол, пишущую машинку и пепельницу. Самого журналиста за столом не будет - он на задании. Разместить скульптуру собираются в Выставочном сквере, в котором уже создаётся аллея омской журналистики.

Также в планах "Омской правды" провести летом 2017 года медиафорум региональных СМИ. На нём хотят обсудить, как выжить в  непростой ситуации, когда постоянно повышается стоимость подписки и сжимается рекламный рынок.

Редакция "Омск Здесь" присоединяется к поздравлениям с юбилеем, звучащим сегодня в адрес коллег.

Теги  •  #журналистика #медиафорум #Омская правда #скульптура #юбилей

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