Омские дорожники портили городской воздух

ООО "СибДор" при проведении ремонтных работ на городских магистралях использовало технику, которая не была зарегистрирована Росприроднадзором. Не вёлся и лабораторный контроль предельных выбросов в атмосферный воздух.

Региональная прокуратура проверила омскую строительную компанию ООО "ДорСтрой" на предмет соблюдения природоохранного законодательства. Выяснилось, что организация, осуществляющая ремонт автомобильных дорог на территории города, эксплуатировала пылегазоулавливающую установку, не зарегистрированную в управлении Росприроднадзора по Омской области. Не проведена и проверка соответствия фактических параметров её работы проектным. Более того, не вёлся и лабораторный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух.

Управлением Росприроднадзора ответственное должностное лицо предприятия привлечено к ответственности. Назначен штраф. Директору ООО "СибДор" прокуратура Омска внесла представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо также наказано, приняты меры к устранению нарушений.

Напомним, компания "СибДор" занимается строительством автомобильных дорог и магистралей. Директором является Лазар Погосян. Одним из крупнейших контрактов предприятия стала реконструкция Привокзальной площадки к 300-летию Омска. До этого дорожники активно участвовали в программе капитального ремонта дворовых территорий и межквартальных проездов.