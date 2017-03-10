Омич Андрей Неупокоев стал замначальника новосибирской полиции
Общество  •   9 марта 2017, 21:20, последнее обновление 9 марта 2017, 22:38  •  печать

Омич Андрей Неупокоев стал замначальника новосибирской полиции

Автор: Виктория Стрельникова

Указом президента уроженец Омска Андрей Неупокоев назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Новосибирской области. Он также возглавил областное следственное управление.

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в ряде правоохранительных ведомств произошли кадровые изменения. В итоге ряд генералов полиции, Следственного комитета и МЧС лишились своих постов. Произведены и новые назначения.

В частности, уроженец Омска Андрей Неупокоев назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Новосибирской области – начальником главного следственного управления. Полковнику Неупокоеву 42 года, он окончил Омский юридический институт МВД России. Ныне – Омская академия МВД. За время службы в органах внутренних дел прошел путь от следователя до руководителя. В ранге исполняющего обязанности зама он находился с лета прошлого года.

Фото ГУ МВД России по Новосибирской области

Теги  •  #полиция #президент #указ

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
"Ак Барс" вышел вперёд в серии с "Авангардом"  •  вчера, 21:59  •    •  
Что нужно знать о выборах мэра Омска?  •  вчера, 18:07
Омский губернатор посмотрит хоккей с детьми  •  вчера, 17:41  •   2
Мэр Омска прокомментировал ситуацию с премиями председателей КТОСов  •  вчера, 17:22  •   1
В Омске поймали супружескую пару с 50 свёртками "соли"  •  вчера, 17:12  •   3
Мама омского участника шоу "Голос. Дети": "Эмоциональное состояние сына нам важнее победы"  •  вчера, 16:04
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Иети шоу 240х400