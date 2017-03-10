Омич Андрей Неупокоев стал замначальника новосибирской полиции

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в ряде правоохранительных ведомств произошли кадровые изменения. В итоге ряд генералов полиции, Следственного комитета и МЧС лишились своих постов. Произведены и новые назначения.

В частности, уроженец Омска Андрей Неупокоев назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Новосибирской области – начальником главного следственного управления. Полковнику Неупокоеву 42 года, он окончил Омский юридический институт МВД России. Ныне – Омская академия МВД. За время службы в органах внутренних дел прошел путь от следователя до руководителя. В ранге исполняющего обязанности зама он находился с лета прошлого года.

Фото ГУ МВД России по Новосибирской области