Начальника омского 242-го учебного центра ВДВ сняли с должности

Полковник Андрей Фурдеев, возглавивший 242-й учебный центр ВДВ после обрушения казарм, уходит с должности. Его место может занять полковник Сергей Молочников, руководивший кафедрой тактики в профильном вузе.

В руководстве 242-го учебного центра ВДВ, который располагается в посёлке Светлом, произошли изменения. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Должность начальника покидает полковник Аркадий Фурдеев. Он, напомним, стал руководителем вместо Олега Пономарёва, ушедшего после трагедии в учебном центре, когда под завалами казарм погибло 24 человека.

Его место может занять полковник Сергей Молочников, он с 2015 года возглавляет кафедру тактики Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени В. Ф. Маргелова. Среди военных произойдёт рокировка. Эта должность на кафедре может перейти Фурдееву.

Напомним, Андрей Фурдеев был назначен начальником 242-го учебного центра ВДВ в 2015 году. Он родился в Рязани, окончил Киевское общевойсковое училище и Общевойсковую академию ВС РФ.