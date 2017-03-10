Начальника омского 242-го учебного центра ВДВ сняли с должности
Общество  •   9 марта 2017, 17:02, последнее обновление 9 марта 2017, 17:13  •  печать

Начальника омского 242-го учебного центра ВДВ сняли с должности

Автор: Виктория Стрельникова

Полковник Андрей Фурдеев, возглавивший 242-й учебный центр ВДВ после обрушения казарм, уходит с должности. Его место может занять полковник Сергей Молочников, руководивший кафедрой тактики в профильном вузе.

В руководстве 242-го учебного центра ВДВ, который располагается в посёлке Светлом, произошли изменения. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Должность начальника покидает полковник Аркадий Фурдеев. Он, напомним, стал руководителем вместо Олега Пономарёва, ушедшего после трагедии в учебном центре, когда под завалами казарм погибло 24 человека.

Его место может занять полковник Сергей Молочников, он с 2015 года возглавляет кафедру тактики Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени В. Ф. Маргелова. Среди военных произойдёт рокировка. Эта должность на кафедре может перейти Фурдееву.

Напомним, Андрей Фурдеев был назначен начальником 242-го учебного центра ВДВ в 2015 году. Он родился в Рязани, окончил Киевское общевойсковое училище и Общевойсковую академию ВС РФ. 

Теги  •  #242-й учебный центр ВДВ #казарма #Олег Пономарев #увольнение

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Комментарии

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Ирина Новикова  •  9 марта 2017, 17:09

Данная ракировка, уверена, это обоснованное решение, которое положительно повлияет на развитие учебного центра.

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