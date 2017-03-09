Сельские дорожники очистили 26 омских улиц

Районные ДРСУ за пять дней вывезли из Омска более 9 тыс. кубометров снега.

В трёх административных округах Омска сельские дорожники очистили 26 улиц, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В уборке снега принимали участие ДРСУ № 2, 3, 6 и областная организация "Омскавтодор". В первую очередь снег вывозился с территории частного сектора, социально-значимых объектов и зон возможного подтопления.

Сельскими дорожниками очищено 26 улиц в Центральном, Ленинском и Кировском округах, - рассказал начальник управления дорожного хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрий Христолюбов. - В работах было задействовано 20 автосамосвалов, четыре погрузчика и четыре автогрейдера.

Всего за пять дней работы областные ДРСУ вывезли 9,1 тыс. кубометров снега. Наиболее сложной оказалась уборка снега в Центральном округе - в низинах, прибрежных зонах в пойме реки Омь. С улиц Амурских, Северных, Томских, Подгорных, Красных зорь и других было вывезено почти 4,2 тыс. кубометров снега. Более 2,5 тыс. кубометров снега вывезли из частного сектора Старого Кировска.