Сельские дорожники очистили 26 омских улиц
Общество  •   9 марта 2017, 16:17  •  печать

Сельские дорожники очистили 26 омских улиц

Автор: Василий Епанчинцев

Районные ДРСУ за пять дней вывезли из Омска более 9 тыс. кубометров снега.

В трёх административных округах Омска сельские дорожники очистили 26 улиц, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В уборке снега принимали участие ДРСУ № 2, 3, 6 и областная организация "Омскавтодор". В первую очередь снег вывозился с территории частного сектора, социально-значимых объектов и зон возможного подтопления.

Сельскими дорожниками очищено 26 улиц в Центральном, Ленинском и Кировском округах, - рассказал начальник управления дорожного хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрий Христолюбов. - В работах было задействовано 20 автосамосвалов, четыре погрузчика и четыре автогрейдера.

Всего за пять дней работы областные ДРСУ вывезли 9,1 тыс. кубометров снега. Наиболее сложной оказалась уборка снега в Центральном округе - в низинах, прибрежных зонах в пойме реки Омь. С улиц Амурских, Северных, Томских, Подгорных, Красных зорь и других было вывезено почти 4,2 тыс. кубометров снега. Более 2,5 тыс. кубометров снега вывезли из частного сектора Старого Кировска.

Теги  •  #вывоз снега #Минстрой

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Комментарии

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Роман Орехов  •  9 марта 2017, 16:49

Хорошо что сельчане помогают в уборке снега, снега в городе много, неужели они успевают и у себя убрать и городу помочь

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