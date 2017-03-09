Омичи бесплатно вывезли 20 тысяч кубометров снега
Общество  •   9 марта 2017, 11:27  •  печать

Омичи бесплатно вывезли 20 тысяч кубометров снега

Автор: Василий Епанчинцев

С территории города вывезли более 650 тыс. кубометров снега.

В Омске продолжается реализация плана противопаводковых мероприятий, сообщает администрация города. На сегодняшний день на специализированные полигоны вывезено около 655 тыс. кубометров снега. Из них 600 тыс. вывезли специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства. 26 тыс. кубометров снега вывезла арендованная муниципалитетов техника. Более 20 тыс. кубометров снега убрали по бесплатным талонам. Остальной снег убрали областные ДРСУ, работающие с мэрией по договору.

Снег убран с 75 % мест, входящих в список территорий возможного подтопления. В ежедневном режиме продолжается промывка и очистка дождеприёмных колодцев, ливневой канализации и водоперепускных труб.

Теги  •  #вывоз снега #мэрия

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Мама омского участника шоу "Голос. Дети": "Эмоциональное состояние сына нам важнее победы"  •  сегодня, 16:04
В Омске стали выпускать яблочный комбикорм  •  сегодня, 15:59
Омский губернатор назвал самый коррумпированный уровень власти  •  сегодня, 15:35
Омский предприниматель из чужих денег оплачивал свой кредит  •  сегодня, 15:21  •   1
Омич лишил собутыльника телефона, планшета и автомобиля  •  сегодня, 14:46  •   2
В Омске повысились цены на хлеб и молоко, но подешевело мясо и морепродукты  •  сегодня, 14:19
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Иети шоу 240х400