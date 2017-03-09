Омичи бесплатно вывезли 20 тысяч кубометров снега

В Омске продолжается реализация плана противопаводковых мероприятий, сообщает администрация города. На сегодняшний день на специализированные полигоны вывезено около 655 тыс. кубометров снега. Из них 600 тыс. вывезли специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства. 26 тыс. кубометров снега вывезла арендованная муниципалитетов техника. Более 20 тыс. кубометров снега убрали по бесплатным талонам. Остальной снег убрали областные ДРСУ, работающие с мэрией по договору.

Снег убран с 75 % мест, входящих в список территорий возможного подтопления. В ежедневном режиме продолжается промывка и очистка дождеприёмных колодцев, ливневой канализации и водоперепускных труб.