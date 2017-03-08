8 марта омский губернатор отправился в роддом
Общество  •   8 марта 2017, 19:24, последнее обновление 8 марта 2017, 19:32  •  печать

8 марта омский губернатор отправился в роддом

Автор: Виктория Стрельникова

С Международным женским днем губернатор Омской области Виктор Назаров лично поздравил омичек, ставших мамами 8 марта. Он посетил родильный дом № 5 и вручил молодым мамам подарки.

Из восьми детей, родившихся в Омске в ночь на 8 марта, сразу два малыша – мальчик и девочка, появились на свет в роддоме № 5, который находится на ул. Рождественского. С этим знаменательным событием омичек лично поздравил губернатор Виктор Назаров. Он оказался в числе первых, причем пришёл с подарками – сертификатами на приданное новорождённым на сумму в 20 тыс. руб. Глава региона пожелал женщинам в их двойной праздник – день рождения ребёнка и 8 марта – счастья, семейного благополучия и здоровья.

Появление губернатора стало для женщин по их собственному признанию неожиданным, но очень приятным сюрпризом. Как выяснилось, обе мамы, следуя сложившимся традициям, не готовили детского приданного заранее, отложив эти приятные хлопоты до появления малышей. Так что сертификаты, которые вручил Виктор Назаров, пришлись как нельзя кстати. Анита Журавлёва сказала, что в первую очередь купит на подаренные деньги детскую коляску. Она, к слову, мамой стала впервые, родив сына. А Наталья Дюднева мамой стала во второй раз. У старшей дочери появилась сестра Мария.

Теги  •  #Виктор Назаров #подарки #роддом

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