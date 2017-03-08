Вместо духов омичкам на 8 марта дарят гаджеты  
Общество  •   8 марта 2017, 12:38, последнее обновление 8 марта 2017, 12:39  •  печать

Вместо духов омичкам на 8 марта дарят гаджеты  

Автор: Александр Арефьев

Сервис Яндекс.Деньги провел исследование покупательских предпочтений жителей сибирских городов, составив рейтинг наиболее популярных подарков к мужскому и женскому праздникам.

Как рассказали в пресс-службе компании "Яндекс.Деньги", в исследовании учитывались платежи жителей Новосибирска, Омска, Красноярска, Томска, Читы и Барнаула. Пользователи платили через Яндекс.Кассу. Эксперты сравнили спрос на популярные товары перед Международным женским днём и Днем защитника Отечества, сопоставив, как люди оплачивали онлайн-покупки за неделю до 8 марта и 23 февраля. Как выяснилось, цветы в интернет-магазинах к женскому празднику заказывали в два раза больше, чем к мужскому, а средний чек был примерно одинаков: за букет к женскому празднику — 850 рублей, а к мужскому — 770 рублей.

А вот косметики и парфюмерии в подарок омичам по неизвестным причинам заказывали больше, чем для подарка омичкам. Спрос на этот сегмент в канун 8 марта упал на 15% в сравнении с кануном 23 февраля. Средний чек также упал почти на тысячу рублей (к 23 февраля - 2 тыс. 816 рублей, к 8 марта - 2 тыс. 065 рублей). Почти на 30% упал также спрос на одежду и аксессуары - мужчин этим одаривали больше, чем женщин. Зато на 67% в канун женского дня вырос спрос на такие подарки, как бытовая техника и электроника. К 23 февраля средний чек на подарки из этой категории составил 2 тыс. 901 рубль. Зато к 8 марта средняя стоимость такого подарка подскочила до 10 тыс. 717 рублей. 

Теги  •  #8 марта #подарки #Яндекс

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Комментарии

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Юрий Александрович  •  8 марта 2017, 15:22

Выбрать парфюм и точно угадать со вкусом достаточно сложно, а вот с гаджетами все проще, можно за ранее все выяснить у своей прекрасной половины человечества

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OLEG Chernow  •  8 марта 2017, 15:08

Ну так всегда было, мужчинам дарят галстук или ещё какую-нибудь мелочь, а вот мужчины для своих женщин уже раскошеливаются на дорогие подарки. Думаю ни одна бы женщина не была бы против, чтобы ей подарили новенький Айфон.

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