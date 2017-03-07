Ледяной дождь задержал самолёты из Москвы в Омск
Общество  •   7 марта 2017, 10:17  •  печать

Ледяной дождь задержал самолёты из Москвы в Омск

Автор: Екатерина Криль

Неблагоприятная погода повлияла на расписание вылетов из столичных аэропортов.

Накануне в Москве прошёл ледяной дождь, что в совокупности с минусовыми температурами ночью привело к сильному гололёду. В трёх московских аэропортах были задержаны свыше 30 рейсов, ещё девять отменены.

Среди задержанных рейсов оказались два омских - СУ1762 и У6387. Самолёт компании "Аэрофлот" должен был прилететь из Шереметьево в 4:35, но, согласно данным омского аэропорта, борт прибыл на полтора часа позже. На один час задержался самолёт "Уральских авиалиний", который по расписанию должен был приземлиться в 5:20. Оба борта уже вылетели из Омска в обратном направлении.

Теги  •  #задержка вылета #Москва #омский аэропорт #погода

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Комментарии

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Злата Маркова  •  7 марта 2017, 10:33

Пусть лучше поздно, зато безопасно, риск в таком деле точно никому не нужен.

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