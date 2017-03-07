За разбитый в Подмосковье Bentley омичка отсудила 10 млн рублей

Дорогостоящая иномарка была разбита в сентябре прошлого года у ресторана в Московской области. Омичка приехала в заведение отдохнуть, где выпила спиртного. Решив не садиться за руль в нетрезвом виде, женщина оставила машину на парковке, намереваясь забрать её позже. На следующий день она приехала к ресторану и ужаснулась: весь автомобиль был исцарапан острым предметом, стёкла выбиты, обивка кресел и салона повреждена. Независимые эксперты впоследствии оценили ущерб в 10,7 млн руб.

Владелица Bentley обратилась в страховую компанию "Ингосстрах", но ответа не получила. В итоге женщина обратилась в суд, потребовав взыскать со страховщиков деньги за ремонт, неустойку и расходы на экспертизу.

- В судебном процессе выяснилось, что перед рассмотрением иска страховая компания добровольно возместила омичке 10 миллионов рублей, - цитирует "Российская газета" представителя Кировского районного суда Виктора Режнова.

При этом суд, руководствуясь законом о защите прав потребителей, наложил на страховую компанию штраф в размере 500 тыс. руб.