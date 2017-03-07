В Омске создадут муниципальный питомник деревьев

На сегодняшней пресс-конференции главный агроном Омска Галина Цыганова рассказала, что на территории Центрального округа появится лесопитомник. Участок площадью 6 гектаров уже выделен на улице 2-я Восточная, скоро завершится оформление ещё 5,5 гектаров. Предполагается, что там будут выращиваться саженцы и крупномеры декоративных культур, и это решит проблемы закупки посадочного материала. Сейчас саженцы для омских парков берутся из областных лесхозов, ноони не совсем подходят для города.

До 2005 года в Омске, рядом с Областным дендрологическим садом им. Герберта Гензе существовал крупнейший в Западной Сибири питомник "Декоративные культуры". После его территорию поделили на участки и продали, в том числе под застройку.