В Омске создадут муниципальный питомник деревьев
Общество  •   6 марта 2017, 18:14  •  печать

В Омске создадут муниципальный питомник деревьев

Автор: Екатерина Криль

Городская администрация намерена восстановить собственный питомник по выращиванию крупномеров и декоративных саженцев.

На сегодняшней пресс-конференции главный агроном Омска Галина Цыганова рассказала, что на территории Центрального округа появится лесопитомник. Участок площадью 6 гектаров уже выделен на улице 2-я Восточная, скоро завершится оформление ещё 5,5 гектаров. Предполагается, что там будут выращиваться саженцы и крупномеры декоративных культур, и это решит проблемы закупки посадочного материала. Сейчас саженцы для омских парков берутся из областных лесхозов, ноони не совсем подходят для города.

До 2005 года в Омске, рядом с Областным дендрологическим садом им. Герберта Гензе существовал крупнейший в Западной Сибири питомник "Декоративные культуры". После его территорию поделили на участки и продали, в том числе под застройку.

Теги  •  #Галина Цыганова #лесной питомник #озеленение

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Комментарии

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Роман Орехов  •  6 марта 2017, 19:30

Конечно пора восстановить то что потеряли в свое время это же и затраты снизятся на озеленение и рабочие места к тому же

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