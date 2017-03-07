В Омской области врачи будут обследовать ветеранов войны на дому
Общество  •   6 марта 2017, 17:45  •  печать

В Омской области врачи будут обследовать ветеранов войны на дому

Автор: Вероника Жукова

В 2017 году врачи проведут комплексное обследование более пяти тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

В Омской области организована работа выездных бригад врачей для проведения диспансеризации и оказания медицинской помощи ветеранам ВОВ, которым тяжело самостоятельно прийти на приём к врачу. Бригады работают на базе 59 учреждений здравоохранения региона.

В состав выездной бригады входят врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-хирург и средний медицинский персонал. Если возникает необходимость, к работе привлекают врачей других специальностей.

Специалисты проводят осмотр пациентов, а также лабораторные и инструментальные обследования. У врачей с собой есть тонометры, портативный аппарат ЭКГ, набор для измерения внутриглазного давления, портативный аппарат для проведения ультразвукового исследования брюшной полости, расходные инструменты для сбора анализов и лекарства для оказания неотложной медицинской помощи.

Всего в 2017 году планируется обследовать более пяти тысяч ветеранов Омской области. Для них проведут лабораторные исследования, также они получат консультации узких специалистов.

Отметим, в прошлом году диспансеризацию прошли 5134 ветерана и инвалида ВОВ, которых направили на лечение по итогам обследования.

Теги  •  #больница #бригада #врач #обследование #омские ветераны

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Комментарии

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Юля Пучкова  •  6 марта 2017, 18:36

Правильное решение. Немногие ветераны ВОВ в состоянии самостоятельно добраться на прием к врачу, и все они заслуживают заботы и внимания.

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Виктор Леонов  •  6 марта 2017, 19:25

А если еще учесть их возраст, то и подавно. Шутка ли - в этом году будет 72 годовщина Великой победы.

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