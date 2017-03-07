В Омской области врачи будут обследовать ветеранов войны на дому

В 2017 году врачи проведут комплексное обследование более пяти тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

В Омской области организована работа выездных бригад врачей для проведения диспансеризации и оказания медицинской помощи ветеранам ВОВ, которым тяжело самостоятельно прийти на приём к врачу. Бригады работают на базе 59 учреждений здравоохранения региона.

В состав выездной бригады входят врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-хирург и средний медицинский персонал. Если возникает необходимость, к работе привлекают врачей других специальностей.

Специалисты проводят осмотр пациентов, а также лабораторные и инструментальные обследования. У врачей с собой есть тонометры, портативный аппарат ЭКГ, набор для измерения внутриглазного давления, портативный аппарат для проведения ультразвукового исследования брюшной полости, расходные инструменты для сбора анализов и лекарства для оказания неотложной медицинской помощи.

Всего в 2017 году планируется обследовать более пяти тысяч ветеранов Омской области. Для них проведут лабораторные исследования, также они получат консультации узких специалистов.

Отметим, в прошлом году диспансеризацию прошли 5134 ветерана и инвалида ВОВ, которых направили на лечение по итогам обследования.