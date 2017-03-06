В мэрии рассказали, какие ПАЗы будут возить омичей
Общество  •   6 марта 2017, 16:30, последнее обновление 6 марта 2017, 16:36  •  печать

В мэрии рассказали, какие ПАЗы будут возить омичей

Автор: Василий Епанчинцев

Городские пассажирские предприятия будут закупать автобусы ПАЗ серии "Вектор".

Этим летом муниципальные пассажирские предприятия № 7 и № 8 приобретут по 15 автобусов за счёт собственных средств, сообщает пресс-служба администрации города. Будут закупаться автобусы марки ПАЗ серии "Вектор" (ПАЗ-320414-04).

Такие автобусы предназначены для городских и пригородных перевозок. "Пазики" оснащаются отечественными двигателями (ЯМЗ-534) и автоматическими коробками передач (Allison). Новинки соответствуют всем нормам экологической безопасности и топливной экономичности.

Новые автобусы рассчитаны на перевозку 64 пассажиров.

Теги  •  #ПАЗ #ПАТП

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