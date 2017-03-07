Успеть за 30 минут. Что нужно знать о повременных билетах в омских автобусах?

Как это устроено?
Повременный билет (а точнее, новый тариф транспортных карт) даст пассажирам возможность совершить две поездки по цене одной, но с условием, что пересадка произойдёт в течение 30 минут с момента осуществления первой транзакции - когда кондуктор на терминале отсчитал первую поездку. Время фиксируется на чеке.
У нас очень большая протяжённость города. Человек, находящийся в отдалённых районах, имеет возможность за полчаса добраться до центральной магистрали, в удобном месте пересесть на транспорт, которым ему необходим для следования далее, и заплатить всего 22 рубля, - прокомментировала директор МП "Пассажирсервис" Наталья Сергина.
Если пассажир не успел осуществить пересадку в указанные полчаса, то с его карты будет снят 21 рубль - стоимость разовой поездки для держателей транспортных карт. При оплате проезда наличными деньгами повременный билет не действует.
Где и когда билет будет работать?
Изначально воспользоваться таким билетом можно будет только в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Возможности системы могут быть расширены после трёхмесячного тестирования. К примеру, к ней могут присоединиться коммерческие перевозчики.
Систему запустят с 1 июня. Повременные билеты будут действовать на основе транспортной карты нового образца "ОмКа". В мае по заказу муниципального предприятия "Пассажирсервис" выпустят 21 тысячу пластиковых носителей. На карту можно перевести до 15 тысяч рублей, средства на балансе хранятся три года с момента пополнения, остаток суммируется. Новая "ОмКа" будет стоить 100 рублей (сейчас 50 рублей).
Дизайн новой транспортной карты "ОмКа"
Где в России действуют новые билеты?
Раньше всех в России повременные тарифы на проезд в общественном транспорте появились в Москве. Карта "Тройка" с тарифом "90 минут" даёт пользователю возможность в течение полутора часов передвигаться в метро, монорельсе и наземном транспорте, делая неограниченное число пересадок. Стоимость билета варьируется от 65 рублей (одна поездка) до 2650 рублей (60 поездок).
С этого года новый тип билетов действует в Санкт-Петербурге. Там разработано два тарифа - "90 минут" (70 рублей) и "Суточный" (от 180 рублей за 24 часа до 680 рублей на неделю). В систему включены метрополитен и "социальный" наземный транспорт (автобусы одного из питерских перевозчиков - госпредприятия "Пассажиравтотранс").
Регионы на новую систему оплату проезда переходят с громким скрипом. Впереди всех мог оказаться Новосибирск. В 2014 году временный глава города Владимир Знатков пообещал внедрение единого повременного билета на разные виды транспорта, в том числе коммерческий. Так власти намеревались побороть одну из крупнейших транспортных проблем Новосибирска - загруженность мостов через Обь. Но с тех пор инициатива больше не обсуждалась.
В Екатеринбурге внедрение новой системы обсуждается с конца 2014 года. Повременный тариф планировалось запустить вместе с новой схемой движения в городе этим летом. К слову, принцип составления уральской транспортной схемы схож с омской - оптимизация маршрутов и отмена более сотни дублирующих направлений. Однако внедрение новой транспортной схемы перенесено сити-менеджером на 2019 год, а повременную систему оплаты проезда в тестовом режиме запустят в четвертом квартале 2017 года.
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