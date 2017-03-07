Успеть за 30 минут. Что нужно знать о повременных билетах в омских автобусах?

Этим летом в Омске появится возможность не платить за пересадку с одного автобуса на другой. "Омск Здесь" рассказывает, как будет работать новая система.

Как это устроено?

Повременный билет (а точнее, новый тариф транспортных карт) даст пассажирам возможность совершить две поездки по цене одной, но с условием, что пересадка произойдёт в течение 30 минут с момента осуществления первой транзакции - когда кондуктор на терминале отсчитал первую поездку. Время фиксируется на чеке.

У нас очень большая протяжённость города. Человек, находящийся в отдалённых районах, имеет возможность за полчаса добраться до центральной магистрали, в удобном месте пересесть на транспорт, которым ему необходим для следования далее, и заплатить всего 22 рубля, - прокомментировала директор МП "Пассажирсервис" Наталья Сергина.

Если пассажир не успел осуществить пересадку в указанные полчаса, то с его карты будет снят 21 рубль - стоимость разовой поездки для держателей транспортных карт. При оплате проезда наличными деньгами повременный билет не действует.

Где и когда билет будет работать?

Изначально воспользоваться таким билетом можно будет только в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Возможности системы могут быть расширены после трёхмесячного тестирования. К примеру, к ней могут присоединиться коммерческие перевозчики.

Систему запустят с 1 июня. Повременные билеты будут действовать на основе транспортной карты нового образца "ОмКа". В мае по заказу муниципального предприятия "Пассажирсервис" выпустят 21 тысячу пластиковых носителей. На карту можно перевести до 15 тысяч рублей, средства на балансе хранятся три года с момента пополнения, остаток суммируется. Новая "ОмКа" будет стоить 100 рублей (сейчас 50 рублей).

Дизайн новой транспортной карты "ОмКа"

Где в России действуют новые билеты?

Раньше всех в России повременные тарифы на проезд в общественном транспорте появились в Москве. Карта "Тройка" с тарифом "90 минут" даёт пользователю возможность в течение полутора часов передвигаться в метро, монорельсе и наземном транспорте, делая неограниченное число пересадок. Стоимость билета варьируется от 65 рублей (одна поездка) до 2650 рублей (60 поездок).

С этого года новый тип билетов действует в Санкт-Петербурге. Там разработано два тарифа - "90 минут" (70 рублей) и "Суточный" (от 180 рублей за 24 часа до 680 рублей на неделю). В систему включены метрополитен и "социальный" наземный транспорт (автобусы одного из питерских перевозчиков - госпредприятия "Пассажиравтотранс").

Регионы на новую систему оплату проезда переходят с громким скрипом. Впереди всех мог оказаться Новосибирск. В 2014 году временный глава города Владимир Знатков пообещал внедрение единого повременного билета на разные виды транспорта, в том числе коммерческий. Так власти намеревались побороть одну из крупнейших транспортных проблем Новосибирска - загруженность мостов через Обь. Но с тех пор инициатива больше не обсуждалась.

В Екатеринбурге внедрение новой системы обсуждается с конца 2014 года. Повременный тариф планировалось запустить вместе с новой схемой движения в городе этим летом. К слову, принцип составления уральской транспортной схемы схож с омской - оптимизация маршрутов и отмена более сотни дублирующих направлений. Однако внедрение новой транспортной схемы перенесено сити-менеджером на 2019 год, а повременную систему оплаты проезда в тестовом режиме запустят в четвертом квартале 2017 года.