В Омске выберут лучшую экологическую рекламу
Общество  •   6 марта 2017, 12:50, последнее обновление 6 марта 2017, 12:53  •  печать

В Омске выберут лучшую экологическую рекламу

Автор: Вероника Жукова

Омичей позвали участвовать в творческом конкурсе.

В Омской области начался конкурс на лучшую социальную экологическую рекламу. Его участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Активные омичи представят свой взгляд на природоохранные проблемы современного мира и постараются привлечь внимание общества.

Организатором мероприятия стало министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области. Конкурс состоит из двух этапов: муниципальный пройдёт с 1 марта по 9 апреля, региональный - с 17 апреля по 28 мая.

Его итоги станут известны в конце июня. Жюри оценит работы в номинациях "Видео" и "Графика". Лучше конкурсные работы "засветятся" в СМИ, интернете, на наружной рекламе и в образовательных учреждениях города.

Теги  •  #конкурс #Министерство по делам молодёжи #молодежь #экология

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Комментарии

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Екатерина Семенова  •  6 марта 2017, 14:12

Так это не экологическая реклама, об этом просто надо кричать!

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