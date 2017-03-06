В Омске выберут лучшую экологическую рекламу

В Омской области начался конкурс на лучшую социальную экологическую рекламу. Его участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Активные омичи представят свой взгляд на природоохранные проблемы современного мира и постараются привлечь внимание общества.

Организатором мероприятия стало министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области. Конкурс состоит из двух этапов: муниципальный пройдёт с 1 марта по 9 апреля, региональный - с 17 апреля по 28 мая.

Его итоги станут известны в конце июня. Жюри оценит работы в номинациях "Видео" и "Графика". Лучше конкурсные работы "засветятся" в СМИ, интернете, на наружной рекламе и в образовательных учреждениях города.