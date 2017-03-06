Омская прокуратура назвала управляющие компании, незаконно рассчитывающие ОДН

После проведённой прокурорской проверки, выяснилось, что омские управляющие компании при расчёте ОДН начисляют плату в отсутствие установленных нормативов, а при выставлении счетов за холодную и горячую воду, включают в расчёт площади технических подвалов и чердаков.

Прокуратура Омской области провела проверку законности и обоснованности расчёта и взимания платы управляющими организациями с жителей многоквартирных домов за потребляемые коммунальные ресурсы при содержании общего имущества. Выяснилось, что далеко не все УК делают это правильно.

К примеру, ООО "Сибирский коммунальник" начислило плату за водоотведение при содержании общего имущества в многоквартирных домах, несмотря на отсутствие соответствующего норматива на территории региона. Управляющая организация "УК "Уют-центр" при расчёте платы за холодную и горячую воду вообще учитывала площади технических подвалов и чердаков. Сотрудники "УК "Жилищник 6" на одном из домов применяли нормативы потребления услуг по водоснабжению вообще для другой категории домов, соответственно, плата у жильцов дома за ОДН выросла в разы.

Восемь управляющих компаний выставляли неправильные платёжки, не указав в них отдельной строкой размер платы по каждому виду коммунальных ресурсов, потреблённых при содержании общего имущества.

Прокуратура руководству компаний-нарушителей внесла представления, в том числе с требованием произвести перерасчёт в сторону уменьшения. Материалы проверок направлены и в Госжилинспекцию Омской области для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности.