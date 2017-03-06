В Омске заканчиваются бесплатные талоны на вывоз снега
Общество  •   6 марта 2017, 12:06  •  печать

В Омске заканчиваются бесплатные талоны на вывоз снега

Автор: Василий Епанчинцев

Окружные администрации в скором времени перестанут выдавать бесплатные талоны на вывоз снега.

По состоянию на 3 марта, с придомовых территорий жилищно-коммунальными организациями вывезено более 2600 кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации города. Предприятия и гаражные кооперативы вывезли 37 000 кубометров снега.

В Советском округе ООО "УК "Добродом" вывезло 100 кубометров снега с территории, прилегающей к дому № 19 по улице Малиновского, УК ООО "Еврокомфорт" вывезла 70 кубометров с придомовых территорий на проспекте Менделеева, 30 кубометров - ООО "УК "Лукьяновка" с территории, прилегающей к дому № 7 по улице Попова.

Кроме того, с мест вероятного подтопления на территории частного сектора силами специалистов управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска вывезено более 3 тысяч кубометров снега, - заявил глава администрации Советского округа Борис Сеньков. - На заседаниях окружной противопаводковой комиссии с участием ресурсоснабжающих и жилищно-коммунальных организаций в оперативном режиме решаются возникающие вопросы по очистке и вывозу снега. Главное в эти весенние дни - работать на опережение возможной неблагоприятной ситуации, не допуская её развития.

В окружной администрации напомнили, что завершается выдача бесплатных талонов на вывоз снега на специальный полигон. Всего запланировано выдать талонов на вывоз девяти тысяч кубометров снега.

Теги  •  #вывоз снега #Советский округ

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