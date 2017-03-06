В небе над туманным Омском появилось гало
Общество  •   6 марта 2017, 11:37, последнее обновление 6 марта 2017, 11:40  •  печать

В небе над туманным Омском появилось гало

Автор: Дарья Молчанская

Сегодня утром омичи заметили в небе светящиеся столбы и поспешили поделиться снимками необычного явления в соцсетях.

Светящиеся столбы в небе - это разновидность гало, так называемый паргелий, или, как его ещё называют, "родственник" радуги. Возникает эта оптическая иллюзия в атмосфере из-за преломления света ледяными кристаллами, образующимися перистыми облаками и туманами. Снимками живописного природного явления омичи поделились у себя на страницах в социальных сетях.

 

#радуга #Омск #весна

Публикация от Аннушка 😊 персональный тренер (@ann_rezina)

Как пояснил руководитель Омского планетария Владимир Крупко, гало может быть в виде как радужных или белых полос, так и пятен, дуг и кругов на небосводе. "Мы не всегда можем увидеть целиком так называемые ложные Солнца, а видим только фрагменты. Три, а порой даже и пять "колец" доступны нашему зрению только при благоприятных для этого погодных условиях", - уточнил он.

К слову, сегодня утром омичи попали в густой туман - синоптики объясняют это явление ростом атмосферного давления и высокой влажностью. Не исключено, что туманы продержатся в городе ещё несколько дней.

Теги  •  #Владимир Крупко #гало #фото

Читайте также

Вавилон 980х90

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Маленькая девочка сильно обгорела на пожаре в Омской области  •  сегодня, 16:43
В июне в Омске пройдёт неделя моды  •  сегодня, 16:37
Долг омского депутата Хабулды Шушубаева выставили на торги  •  сегодня, 16:23
Алтайские бизнесмены за 28 млн рублей выкупили имущество омской компании-банкрота  •  сегодня, 16:10
Омский дизайнер впервые представит коллекцию одежды на Неделе моды в Риме  •  сегодня, 16:04
Если женщина входит в твой дом...  •  сегодня, 16:00
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
8 марта Сибирь 240х400