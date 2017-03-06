В небе над туманным Омском появилось гало

Светящиеся столбы в небе - это разновидность гало, так называемый паргелий, или, как его ещё называют, "родственник" радуги. Возникает эта оптическая иллюзия в атмосфере из-за преломления света ледяными кристаллами, образующимися перистыми облаками и туманами. Снимками живописного природного явления омичи поделились у себя на страницах в социальных сетях.

К слову, сегодня утром омичи попали в густой туман - синоптики объясняют это явление ростом атмосферного давления и высокой влажностью. Не исключено, что туманы продержатся в городе ещё несколько дней.