В небе над туманным Омском появилось гало

Светящиеся столбы в небе - это разновидность гало, так называемый паргелий, или, как его ещё называют, "родственник" радуги. Возникает эта оптическая иллюзия в атмосфере из-за преломления света ледяными кристаллами, образующимися перистыми облаками и туманами. Снимками живописного природного явления омичи поделились у себя на страницах в социальных сетях.
Как пояснил руководитель Омского планетария Владимир Крупко, гало может быть в виде как радужных или белых полос, так и пятен, дуг и кругов на небосводе. "Мы не всегда можем увидеть целиком так называемые ложные Солнца, а видим только фрагменты. Три, а порой даже и пять "колец" доступны нашему зрению только при благоприятных для этого погодных условиях", - уточнил он.
К слову, сегодня утром омичи попали в густой туман - синоптики объясняют это явление ростом атмосферного давления и высокой влажностью. Не исключено, что туманы продержатся в городе ещё несколько дней.
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