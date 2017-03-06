В частном секторе Омска план противопаводковых мероприятий выполнили на две трети
Общество  •   6 марта 2017, 11:25  •  печать

В частном секторе Омска план противопаводковых мероприятий выполнили на две трети

Автор: Василий Епанчинцев

Снег вывезен со 160 участков возможного подтопления.

В Омске большинство мест возможного подтопления находится в частном секторе, сообщает пресс-служба администрации города. На сегодня управлением дорожного хозяйства и благоустройства, а также работающими в Омске по договору областными ДРСУ, дополнительно арендованной техникой вывезен снег со 160 участков. Это две трети от плана.

Здесь идём с опережением графика, - рассказал первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов. - Перед дорожными службами поставлена следующая задача - как можно оперативнее вывезти снег с первоочередных территорий, после чего начать отрабатывать дополнительные объекты.

В городе уже готовы к работе 900 дождеприемных колодцев, свыше 110 водоперепускных труб, около 8600 погонных метров ливневой канализации. С территории Омска вывезено более 620 тыс. кубометров снега.

Теги  •  #выполнение плана #Сергей Фролов

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