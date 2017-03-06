В Омске девять многодетных матерей получат награды от губернатора Назарова
Общество  •   6 марта 2017, 11:30, последнее обновление 6 марта 2017, 12:25  •  печать

В Омске девять многодетных матерей получат награды от губернатора Назарова

Автор: Вероника Жукова

Виктор Назаров вручит омичкам медали "Материнская слава".

Несколько жительниц региона по распоряжению губернатора Виктора Назарова удостоены почётных наград за воспитание пятерых и более детей. Торжественная церемония вручения состоится накануне Международного женского дня, 7 марта.

На церемонию награждения приглашены 18 жительниц города и области: домохозяйки, юристы, пенсионерки, артисты, работницы сферы образования, культуры и руководители учреждений. В их числе и девять омичек, родивших и воспитавших пятерых и более детей.

Отметим, медаль "Материнская слава" учреждена в Омской области для повышения статуса семьи, а также как дань уважения к женщинам-матерям. В регионе уже 1100 матерей получили такую награду.

Теги  •  #Виктор Назаров #медаль Материнская слава

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Комментарии

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Анна Федорова  •  6 марта 2017, 11:49

Лучше бы деньгами или какими-то ощутимыми льготами. Они б еще грамоту выписали - тоже повышает статус, ага.

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