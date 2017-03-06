Омские заключённые сделали плюшевую обезьянку для детского дома
Общество  •   6 марта 2017, 10:00, последнее обновление 6 марта 2017, 12:11  •  печать

Омские заключённые сделали плюшевую обезьянку для детского дома

Автор: Вероника Жукова

В ЛИУ-2 прошёл конкурс на изготовление мягкой игрушки.

Лечебно-исправительное учреждение № 2 присоединилось к конкурсу по изготовлению мягкой игрушки. Заключённый Дмитрий Г., состоящий в кружке художественно-прикладного творчества, на проводимый конкурс сделал плюшевую обезьянку.

Изготавливая данную игрушку, я думал прежде всего не о том, что она будет участвовать в проводимом конкурсе среди учреждений УФСИН России по Омской области, а о том, что вдруг после конкурса она будет передана в детский дом или детский сад, и дети смогут с ней играть, - поделился участник конкурса, осуждённый Дмитрий Г.

В администрации ЛИУ-2 отметили, что подобные конкурсы положительно влияют на осуждённых. Кроме того, они позволяют отыскать творчески одарённых людей и найти для них полезные занятия.

Теги  •  #осужденные

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