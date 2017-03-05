Омской епархии передали три здания в центре города

27 февраля территориальное управление Росимущества в Омской области подписало договоры о передаче в собственность Омской епархии трёх зданий, сообщает "Новый Омск". Речь идёт о здании Епархиального управления (бывший Ольгинский приют) на улице Интернациональной, 25, Сибирского культурно-православного-центра (бывшее общественное собрание) на улице Ленина, 25 и нежилое строение на улице Куйбышева, 10 (жилой дом Шкроева).

Ранее объекты находились в безвозмездном пользовании у религиозной организации. На улице Интернациональной епархия ведёт строительство нового управления, а на улице Тарской строится резиденция митрополита Омского и Таврического.