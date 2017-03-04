В Омске простятся с известным учёным Александром Колоколовым
Общество  •   4 марта 2017, 11:33, последнее обновление 4 марта 2017, 11:46  •  печать

В Омске простятся с известным учёным Александром Колоколовым

Автор: Антон Маликов

Скончался доктор физико-математических наук, профессор, председатель Омского дома учёных Александр Колоколов. 

Институт математики и информационных технологий ОмГУ сообщил о том, что 3 марта после продолжительной болезни скончался заведующий кафедрой прикладной и вычислительной математики, доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Омской области Александр Колоколов.

Учёный преподавал в Омском госуниверситете на протяжении 40 лет. За время работы он создал научно-педагогическую школу в области дискретной оптимизации, выпустил плеяду кандидатов и докторов наук.

- Александр Александрович отдал всю свою жизнь научно-педагогической работе, - рассказали  в пресс-службе ИМИТ. - Глубокая порядочность, доброта, профессионализм, умение и желание всегда прийти на помощь, прекрасное чувство юмора – вот только малая часть того,  за что коллеги и студенты любили Александра Александровича. 

Всех, кто знал Александра Колоколова, приглашают проститься с ним в понедельник, 6 марта, в 12:00 в холле 1 корпуса ОмГУ. 

Фото: ИМИТ ОмГУ имени Достоевского

Теги  •  #Александр Колоколов #ОмГУ #прощание

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