В Омске снегоуборщик чуть не завалил снегом площадку вместе с детьми
Общество  •   3 марта 2017, 18:07, последнее обновление 3 марта 2017, 18:08  •  печать

В Омске снегоуборщик чуть не завалил снегом площадку вместе с детьми

Автор: Артем Кримин

В социальных сетях набирает популярность ролик, где запечатлена сваливающая снег на детскую площадку машина.

Сегодня, 3 марта, в паблике "Инцидент Омск" социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором запечатлена уборка снега во дворе дома, расположенного на улице Харьковской. В кадре - экскаватор, который вываливает содержимое ковша на площадку, где играют дети. Причём водитель снегоуборщика сделал это настолько опасно, что три ребёнка еле успели увернуться от летящих на них снежных валунов.

 

Автор видео утверждает, что находящийся на месте события мастер участка спокойно наблюдал за происходящим и не вмешивался в ситуацию.

Теги  •  #вывоз снега #детская площадка #снегоуборочная машина

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