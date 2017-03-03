Омская Епархия не смогла отсудить у мэрии Казачий сквер
Общество  •   3 марта 2017, 16:35, последнее обновление 3 марта 2017, 16:48  •  печать

Омская Епархия не смогла отсудить у мэрии Казачий сквер

Автор: Антон Маликов

В Омской Епархии намеревались через суд получить земельный участок, расположенный на улице Куйбышева. Суд отказался удовлетворять иск, поскольку земля, на которую претендовали верующие, является территорией общего пользования.

Религиозная организация "Приход храма Всех сибирских святых города Омска Омской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" в 2016 году просила департамент имущественных отношений администрации города предоставить в собственность земельный участок площадью 18,7 тыс. кв. м на улице Куйбышева. Чиновники ответили категорическим отказом, и тогда православные решили обратиться в суд.

Напомним, на улице Куйбышева находится Церковь "Всех святых", которую вместе с участком в 778 кв. м министр имущественных отношений Виктор Соболев передал приходу храма в 2015 году. Объекты расположены на территории бывшего Казачьего кладбища, площадь которого составляет 18,7 тыс. кв. м. Признать право собственности на весь этот участок и попросили верующие в суде, но служитель Фемиды отказал в удовлетворении иска.

- Испрашиваемый земельный участок составляет территорию сквера "Казачий", он включает в себя участки территории города Омска, используемые и предназначенные для кратковременного пассивного отдыха всего населения, улучшения экологической обстановки, - говорится в решении Арбитражного суда Омской области. - Это территория общего пользования, которая беспрепятственно используется неограниченным кругом лиц и в соответствии с пунктом 12 статьи 85 ЗК РФ не подлежит приватизации.

Данное решение вступит в силу в конце марта.

Теги  •  #верующие #земля #мэрия #православные христиане #сквер #суд

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Комментарии

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Екатерина Семенова  •  3 марта 2017, 17:05

Епархии снова места мало? Как можно додуматься отсуживать территорию города ?

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