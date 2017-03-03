Омская Епархия не смогла отсудить у мэрии Казачий сквер

Религиозная организация "Приход храма Всех сибирских святых города Омска Омской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" в 2016 году просила департамент имущественных отношений администрации города предоставить в собственность земельный участок площадью 18,7 тыс. кв. м на улице Куйбышева. Чиновники ответили категорическим отказом, и тогда православные решили обратиться в суд.

Напомним, на улице Куйбышева находится Церковь "Всех святых", которую вместе с участком в 778 кв. м министр имущественных отношений Виктор Соболев передал приходу храма в 2015 году. Объекты расположены на территории бывшего Казачьего кладбища, площадь которого составляет 18,7 тыс. кв. м. Признать право собственности на весь этот участок и попросили верующие в суде, но служитель Фемиды отказал в удовлетворении иска.

- Испрашиваемый земельный участок составляет территорию сквера "Казачий", он включает в себя участки территории города Омска, используемые и предназначенные для кратковременного пассивного отдыха всего населения, улучшения экологической обстановки, - говорится в решении Арбитражного суда Омской области. - Это территория общего пользования, которая беспрепятственно используется неограниченным кругом лиц и в соответствии с пунктом 12 статьи 85 ЗК РФ не подлежит приватизации.

Данное решение вступит в силу в конце марта.