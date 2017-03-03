Депутаты Омского горсовета разбираются с жёнами своих коллег
Общество  •   3 марта 2017, 13:57, последнее обновление 3 марта 2017, 14:22  •  печать

Депутаты Омского горсовета разбираются с жёнами своих коллег

Автор: Виктория Стрельникова

В Омском городском совете начата собственная проверка по фактам прогулов помощников депутатов, которыми зачастую являлись их близкие родственники. Судьба провинившихся решится на комитете по регламенту и вопросам организации работы представительного органа власти.

Как сообщается на сайте Омского городского совета, представление прокурора Омска Алексея Полубоярова, в котором прокуратура требует принять меры по устранению нарушений при расходовании бюджетных средств при оплате работы помощников депутатов, будет рассмотрено в комитете по регламенту и вопросам организации работы Горсовета. По указанным фактам здесь начата собственная проверка.

Напомним, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что некоторые помощники народных избранников нарушали режим рабочего времени. В табелях учёта им выставлялись рабочие дни, а по факту работу они прогуливали. Они не только не ходили на службу, их вообще в Омске не было, поскольку отдыхали они на европейских и российских курортах.

- Омский городской совет выступает работодателем и заключает трудовой договор по представлению депутата в порядке, установленном трудовым законодательством. Депутат ведет учёт рабочего времени своих помощников, работающих на оплачиваемой основе, и ежемесячно до 25 числа направляет табель учёта их рабочего времени за текущий месяц, - поясняют в Горсовете.

Сейчас ведётся сбор дополнительных данных для устранения причин, способствовавших возникновению этой ситуации и принятия решения о возможном применении дисциплинарного взыскания к работникам-прогульщикам. Окончательное решение предстоит принять коллегам депутатов, чьи помощники в рабочее время отдыхали на курортах. Заметим, что в профильный комитет входят и те народные избранники, чьими помощниками были их жены - это Александр Иванов и Дмитрий Лицкевич, а также Леонид Михайленко. Он до сих пор не уволил свою дочь-помощницу.

Теги  •  #Горсовет #проверка #прокуратура

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