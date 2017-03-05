Куда бегут "Газели"? Как изменит ситуацию на рынке пассажирских перевозок в Омске запрет микроавтобусов? 

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":
- Куда бегут "Газели"? Как изменит ситуацию на рынке пассажирских перевозок в Омске запрет ставших за почти 20 лет легендарными микроавтобусов?
- Сотни аварий, десятки переломов и сотрясений, беспомощность коммунальщиков. Какие минусы принесла омичам плюсовая температура?
- Дело хозяйское. Почему многие омичи не спешат приватизировать свою жилплощадь, и чем государственная квартира лучше своей своей собственной?
- Развесили уши. Зачем юные омичи читают стихи собакам, и какая польза от этого детям и животным?
Газели выполнили свою миссию- пассажиров перевезли и помогли заработать людям. Теперь нужны более современные машины, в т.ч. и микроавтобусы. Пусть даже производства ГАЗ.
Пусть газели идут в прошлое, а их сменят удобные автобусы, я думаю они более удобные.
ГАЗели убегают в прошлое, всему когда то приходит смена, были автобусы, стали газели, теперь опять автобусы, спираль времени
Хорошо бы если Газели сменяли новые автобусы, а не стало так что одно старье сменили на другое исполняя законы из-за как обычного отсутствия средств