Куда бегут "Газели"? Как изменит ситуацию на рынке пассажирских перевозок в Омске запрет микроавтобусов? 
Общество  •   5 марта 2017, 10:17, последнее обновление 5 марта 2017, 10:20  •  печать

Куда бегут "Газели"? Как изменит ситуацию на рынке пассажирских перевозок в Омске запрет микроавтобусов? 

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

Куда бегут "Газели"? Как изменит ситуацию на рынке пассажирских перевозок в Омске запрет ставших за почти 20 лет легендарными микроавтобусов? 

- Сотни аварий, десятки переломов и сотрясений, беспомощность коммунальщиков. Какие минусы принесла омичам плюсовая температура? 

- Дело хозяйское. Почему многие омичи не спешат приватизировать свою жилплощадь, и чем государственная квартира лучше своей своей собственной? 

- Развесили уши. Зачем юные омичи читают стихи собакам, и какая польза от этого детям и животным?

Теги  •  #видео

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Комментарии

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Андрей Жадаев  •  5 марта 2017, 13:42

Газели выполнили свою миссию- пассажиров перевезли и помогли заработать людям. Теперь нужны более современные машины, в т.ч. и микроавтобусы. Пусть даже производства ГАЗ.

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Наталья Нестерова  •  5 марта 2017, 13:04

Пусть газели идут в прошлое, а их сменят удобные автобусы, я думаю они более удобные.

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Юрий Александрович  •  5 марта 2017, 11:16

ГАЗели убегают в прошлое, всему когда то приходит смена, были автобусы, стали газели, теперь опять автобусы, спираль времени

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Таисия Петрова  •  5 марта 2017, 12:07

Хорошо бы если Газели сменяли новые автобусы, а не стало так что одно старье сменили на другое исполняя законы из-за как обычного отсутствия средств

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