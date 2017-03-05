Куда бегут "Газели"? Как изменит ситуацию на рынке пассажирских перевозок в Омске запрет микроавтобусов?

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- Куда бегут "Газели"? Как изменит ситуацию на рынке пассажирских перевозок в Омске запрет ставших за почти 20 лет легендарными микроавтобусов?

- Сотни аварий, десятки переломов и сотрясений, беспомощность коммунальщиков. Какие минусы принесла омичам плюсовая температура?

- Дело хозяйское. Почему многие омичи не спешат приватизировать свою жилплощадь, и чем государственная квартира лучше своей своей собственной?

- Развесили уши. Зачем юные омичи читают стихи собакам, и какая польза от этого детям и животным?