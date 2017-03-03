В Омске жители Октябрьского округа два дня дышали формальдегидом
Общество  •   3 марта 2017, 13:02  •  печать

В Омске жители Октябрьского округа два дня дышали формальдегидом

Автор: Вероника Жукова

В конце февраля омичи несколько дней вдыхали вредный воздух.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области опубликовало данные о качестве атмосферного воздуха в Омске за период с 20 до 26 февраля 2017 года. Информация получена с девяти стационарных постов, два из которых автоматизированы и работают круглосуточно.

Среднее содержание в текущем периоде находится в норме. Однако 24 и 25 февраля сложились неблагоприятные метеорологические условия в городе. Пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в Октябрьском округе зарегистрировал превышение допустимой концентрации формальдегида (1,3-1,5 ПДК).

Теги  •  #министерство природных ресурсов и экологии #формальдегид

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