В Омске жители Октябрьского округа два дня дышали формальдегидом

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области опубликовало данные о качестве атмосферного воздуха в Омске за период с 20 до 26 февраля 2017 года. Информация получена с девяти стационарных постов, два из которых автоматизированы и работают круглосуточно.

Среднее содержание в текущем периоде находится в норме. Однако 24 и 25 февраля сложились неблагоприятные метеорологические условия в городе. Пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в Октябрьском округе зарегистрировал превышение допустимой концентрации формальдегида (1,3-1,5 ПДК).