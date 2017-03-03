В Омске жителям частных домов напомнили об уборке снега
Общество  •   3 марта 2017, 11:48  •  печать

В Омске жителям частных домов напомнили об уборке снега

Автор: Вероника Жукова

Мэрия Омска призвала жителей частного сектора к соблюдению Правил благоустройства.

В преддверии весеннего половодья омская администрация вместе с КТОСами проводит профилактическую работу с жителями частных домов. Им объяснили, что своевременная уборка сугробов поможет избежать подтопления дворов, домов и огородов в период массового таяния.

Формат проводимых мероприятий разный - от рейдов специалистов и раздачи памяток до встреч с гражданами. Таким образом омичей стараются проинформировать о противопаводковых мерах, принимаемых городскими службами.

"Квартальные знают проблемные места, на которые при вывозе снега следует обратить особое внимание. Есть жители, систематически не соблюдающие Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. На них мы просим обратить особое внимание, чтобы во избежание подтопления во время прохождения большой воды ливневая канализация была очищена на всех участках", - рассказал первый заместитель главы администрации Центрального округа Сергей Ковыршин.

Как оказалось, в Центральном округе расположено больше всего частных домов - около 24 тыс., 80 % из них находятся в зоне с высоким уровнем грунтовых вод. Из-за природно-географических условий, почти 70 % территории округа подвержено подтоплению.

Специалисты ознакомили 150 присутствующих на встрече с графиком вывоза снега: до 7 марта работы выполнят на улицах Северных, улице 22-го Партсъезда, улице Авангардной, улице Бородинской, улице Сурикова, улице Мичурина, улице Подгорной и других.

Теги  •  #вывоз снега #паводок #правила благоустройства

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