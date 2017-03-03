Омск оказался в лидерах Сибири по убыли населения

В 2016 году сибирские регионы продолжают терять постоянное население. В прошлом году миграционное сальдо в макрорегионе вновь было отрицательным: убыль населения в среднем составила почти 8 тысяч человек.

Лидерами по убыли населения стали Алтайский край, Иркутская и Омская области. В нескольких регионах Сибирского федерального округа прирост населения в 2016 году полностью обеспечила международная миграция: число прибывших из-за границы превысило число уехавших более чем в два раза.

В целом исследование показывает, что миграционные настроения присутствуют у молодёжи. Основная причина - перспективы развития карьеры. Плюс к этому относительная неудовлетворенность условиями жизни, которая есть здесь. У старшего поколения желание сменить место жительства возникает из-за климатических условий. Распространена практика, когда люди выходят на пенсию и уезжают в Южный федеральный округ, - цитирует портал sibnovosti.ru заведующего кафедрой социологии философского факультета ТГУ Виталия Кашпура.

По оценкам экспертов, сибиряки предпочитают уезжать в соседние регионы, чаще всего в Красноярск и Новосибирск. Два других центра притяжения, лежащих за пределами федерального округа, - Москва и Санкт-Петербург.