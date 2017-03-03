В центре Омска появится 923 новых парковочных места

Накануне в правительстве Омской области прошло заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. Обсуждался вопрос не соблюдения нормативов по организации парковочного пространства у новостроек. Участники движения вынуждены нарушать закон, когда не знают об альтернативных местах парковки вдоль центральных магистралей. При этом более 50 % существующих парковок, по оценке Госавтоинспекции, не только не соответствуют требованиям безопасности, но и вносят в движение путаницу и хаос.

Первый вице-мэр Омска Сергей Фролов сообщил, что готовится изменение профильного решения Омского городского совета. Разрабатывается концепция развития единого парковочного пространства города, которая предусматривает поэтапное создание 7000 парковочных мест в полосе отвода автомобильных дорог в центральной части города. Документация готова на 923 машиноместа в центре.