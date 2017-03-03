В центре Омска появится 923 новых парковочных места
Общество  •   3 марта 2017, 08:05, последнее обновление 3 марта 2017, 09:33  •  печать

В центре Омска появится 923 новых парковочных места

Автор: Василий Епанчинцев

Мэрия Омска готовится принять концепцию развития единого парковочного пространства города.

Накануне в правительстве Омской области прошло заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. Обсуждался вопрос не соблюдения нормативов по организации парковочного пространства у новостроек. Участники движения вынуждены нарушать закон, когда не знают об альтернативных местах парковки вдоль центральных магистралей. При этом более 50 % существующих парковок, по оценке Госавтоинспекции, не только не соответствуют требованиям безопасности, но и вносят в движение путаницу и хаос.

Первый вице-мэр Омска Сергей Фролов сообщил, что готовится изменение профильного решения Омского городского совета. Разрабатывается концепция развития единого парковочного пространства города, которая предусматривает поэтапное создание 7000 парковочных мест в полосе отвода автомобильных дорог в центральной части города. Документация готова на 923 машиноместа в центре.

Теги  •  #парковка #Сергей Фролов

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