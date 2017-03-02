Почти 400 человек вместились в надутый омичкой мыльный пузырь
Общество  •   2 марта 2017, 18:12, последнее обновление 2 марта 2017, 18:13  •  печать

Почти 400 человек вместились в надутый омичкой мыльный пузырь

Автор: Екатерина Криль

Артистка шоу мыльных пузырей Людмила Дарьина может уже дважды оказаться в книге рекордов Гиннесса.

Сегодня, 2 марта, в Экспоцентре сделали попытку установить новый рекорд "Наибольшее количество людей внутри мыльного пузыря". Для этого Людмиле Дарьиной понадобились специальный раствор и купольная конструкция из двух гигантских колец. Однако надуть огромный пузырь удалось далеко не с первой попытки.

Мы устанавливали конструкцию четыре раза на протяжении девяти суток. Первый раз сломали конструкцию, во второй раз не повезло с раствором, на третий раз отрепетировали, и четвёртый - финальный монтаж, - рассказала Людмила Дарьина. - Важны состав раствора, скорость, с которой поднимаем конструкцию, насколько смочены её края. Факторов очень много, потому что пузырь - хрупкая вещь.

Изначально планировалось поместить в цилиндр 350 человек, однако место нашлось для 374. Нынешний рекорд Гиннесса намного скромнее - в Чехии надули пузырь на 214 человек. Кроме того, есть незарегистрированный пока рекорд в 274 человека, но и он теперь побит. Достижение омичей может быть официально зафиксировано после 23 марта.

Ранее омичка сделала заявку ещё на один "мыльный" рекорд. В конце декабря Людмила Дарьина создала мыльный столб высотой 10 метров.

374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров 374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности читайте здесь . Фото: Илья Петров
1 / 38  •  374 человека вместились в, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь с людьми. Такое достижение тянет на рекорд Гиннесса. Подробности <a href="http://omskzdes.ru/society/45458.html" target="_blank">читайте здесь</a>. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Людмила Дарьина #мыльный пузырь #рекорд Гиннеса #фото

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Комментарии

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Виктор Леонов  •  2 марта 2017, 18:33

Каких только удивительных рекордов люди не ставят?! Мне сложно представить такой огромный мыльный пузырь.

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