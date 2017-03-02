Омичам предлагают взять кредит для освоения "дальневосточного гектара"

На льготных условиях омичи могут получить кредит для освоения "дальневосточного гектара". На эти деньги они могут купить стройматериалы или сельхозтехнику.

Запущен пилотный проект по льготному кредитованию получателей "дальневосточного гектара". Правда, в нём участвует всего один банк. Особенность программы в том, что в качестве кредита выдаются не живые деньги. Через интегрированную электронную торговую площадку предлагаются специализированные товары для строительства, ремонта, сельскохозяйственная техника. Все расчёты будут проводиться безналичным путём.

Ставка по кредиту для этой программы снижена до 8-10 %. Сумма зависит от срока его предоставления. Максимум можно получить до 3 млн руб. на срок до 8 лет.

Напомним, землю на Дальнем Востоке может получить любой желающий и использовать её для строительства жилья, ведения фермерского хозяйства и предпринимательской деятельности.