Омичам предлагают взять кредит для освоения "дальневосточного гектара"
Общество  •   2 марта 2017, 14:00  •  печать

Омичам предлагают взять кредит для освоения "дальневосточного гектара"

Автор: Виктория Стрельникова

На льготных условиях омичи могут получить кредит для освоения "дальневосточного гектара". На эти деньги они могут купить стройматериалы или сельхозтехнику.

Запущен пилотный проект по льготному кредитованию получателей "дальневосточного гектара". Правда, в нём участвует всего один банк. Особенность программы в том, что в качестве кредита выдаются не живые деньги. Через интегрированную электронную торговую площадку предлагаются специализированные товары для строительства, ремонта, сельскохозяйственная техника. Все расчёты будут проводиться безналичным путём.

Ставка по кредиту для этой программы снижена до 8-10 %. Сумма зависит от срока его предоставления. Максимум можно получить до 3 млн руб. на срок до 8 лет.

Напомним, землю на Дальнем Востоке может получить любой желающий и использовать её для строительства жилья, ведения фермерского хозяйства и предпринимательской деятельности.

Теги  •  #Дальний Восток #земля #кредит

Читайте также

Вавилон 980х90

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омич хранил в гараже 30 кг марихуаны  •  сегодня, 16:15
Пассажиропоток на международных рейсах в омском аэропорту упал на 48 %  •  сегодня, 15:39
В Омске погибла 11-месячная девочка  •  сегодня, 15:29  •   1
Под Омском сестра чуть не отрезала ухо родному брату  •  сегодня, 14:15  •   1
Полиция сорвала продажу 20 тысяч бутылок контрафактного алкоголя  •  сегодня, 12:49
В Омске бухгалтер украла у работодателя 15 млн рублей  •  сегодня, 12:30  •   2
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
8 марта Сибирь 240х400