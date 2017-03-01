Сельские дорожники очистят 34 омские улицы

Региональное министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса организовало уборку и вывоз снега с омских улиц и территории социально значимых объектов, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Из работников ДРСУ № 2, 3, 6 и областной организации "Омскавтодор" сформировано четыре звена, задействовано 28 единиц техники: 20 самосвалов, 4 автогрейдера и 4 погрузчика. С 1 марта сельские дорожники приступили к вывозу снега из частного сектора в Ленинском, Кировском и Центральном округах.

Областная техника работает на самых неблагоприятных улицах в частном секторе, чтобы не допустить подтопления, - рассказал начальник управления дорожного хозяйства Минстроя Дмитрий Христолюбов.

Специалисты ДРСУ планируют за пять рабочих дней очистить 34 омские улицы.