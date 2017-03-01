Омские автоинспекторы оштрафовали 30 водителей неисправных маршруток
Общество  •   1 марта 2017, 17:33  •  печать

Омские автоинспекторы оштрафовали 30 водителей неисправных маршруток

Автор: Вероника Делор

В Омске сотрудники ГИБДД  провели рейд "Маршрутка".

Вчера, 28 февраля, на территории Омска и Омской области госавтоинспекторы провели рейд "Маршрутка", нацеленный на предотвращение аварий из-за технических неисправностей. Во время мероприятия к административной ответственности привлекли водителей 30 маршруток, у которых нашли технические неисправности.

Исправность транспорта - залог безопасности при участии в дорожном движении. В случае с пассажироперевозящим транспортом - это залог безопасности десятка людей, являющихся пассажирами, - пояснили пресс-службе ГИБДД по Омской области.

Также многие водители маршруток не соблюдали ПДД, поэтому 50 из них были оштрафованы за нарушение правил пользования фарами, 15 - за нарушение правил остановки и парковки, 14 - за управление автомобилем, не пристегнувшись ремнём безопасности.

Теги  •  #ГИБДД #маршрутки #рейд #штраф

Читайте также

Вавилон 980х90

Комментарии

Добавить свой
Лариса Савельева  •  1 марта 2017, 19:42

Тридцать штрафов за один день , а если неделю такое мероприятие проводить, сколько процентов неисправного транспорта будет выявлено интересно

Ответить
Последние новости
Лидер омских единороссов отказался выдвигаться в мэры Омска  •  сегодня, 16:04
В Омске мужчина избил свою пьющую мать до смерти  •  сегодня, 15:33  •   2
У серии омских забегов SIM появились послы  •  сегодня, 15:26
Фракция "Единой России" в Омском городском совете обновится наполовину  •  сегодня, 15:17
Пьяный омич с боевой гранатой пытался ограбить компьютерный клуб  •  сегодня, 13:22  •   1
Лидер омских единороссов отвёл себе два срока  •  сегодня, 13:13
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400