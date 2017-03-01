Омские автоинспекторы оштрафовали 30 водителей неисправных маршруток

Вчера, 28 февраля, на территории Омска и Омской области госавтоинспекторы провели рейд "Маршрутка", нацеленный на предотвращение аварий из-за технических неисправностей. Во время мероприятия к административной ответственности привлекли водителей 30 маршруток, у которых нашли технические неисправности.

Исправность транспорта - залог безопасности при участии в дорожном движении. В случае с пассажироперевозящим транспортом - это залог безопасности десятка людей, являющихся пассажирами, - пояснили пресс-службе ГИБДД по Омской области.

Также многие водители маршруток не соблюдали ПДД, поэтому 50 из них были оштрафованы за нарушение правил пользования фарами, 15 - за нарушение правил остановки и парковки, 14 - за управление автомобилем, не пристегнувшись ремнём безопасности.