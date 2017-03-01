На омский рынок будет поставляться нутриевое мясо для шашлыков

Семья фермеров хочет открыть племенное хозяйство, где нутрий будут разводить не на мех, а на мясо.

Сегодня, 1 марта, в областном Экспоцентре открылась ежегодная выставка товаров местных производителей "Омская марка". На прилавках можно было увидеть и экзотические для региона продукты. К примеру, семья Рудневых из Саргатского района занимается разведением нутрий - грызунов с ценным мехом и диетическим мясом.

Нутрятина - это лёгкий продукт, оно легко усваивается, - рассказывает глава хозяйства Наталья Руднева. - В советское время мясо нутрии продавали в аптеках, потому что оно лечит.

В планах у семьи - создание племенного хозяйства на тысячу голов. Предполагается, что оно будет работать в разных направлениях, в том числе гастрономического туризма, так как из мяса нутрии получается нежный шашлык. Также сельчане хотят открыть контактный зоопарк и цех по обработке меха и пошиву из него изделий.

Выставка "Омская марка" работает до 3 марта.