На омский рынок будет поставляться нутриевое мясо для шашлыков
Общество  •   1 марта 2017, 17:18  •  печать

На омский рынок будет поставляться нутриевое мясо для шашлыков

Автор: Екатерина Криль

Семья фермеров хочет открыть племенное хозяйство, где нутрий будут разводить не на мех, а на мясо.

Сегодня, 1 марта, в областном Экспоцентре открылась ежегодная выставка товаров местных производителей "Омская марка". На прилавках можно было увидеть и экзотические для региона продукты. К примеру, семья Рудневых из Саргатского района занимается разведением нутрий - грызунов с ценным мехом и диетическим мясом.

Нутрятина - это лёгкий продукт, оно легко усваивается, - рассказывает глава хозяйства Наталья Руднева. - В советское время мясо нутрии продавали в аптеках, потому что оно лечит.

В планах у семьи - создание племенного хозяйства на тысячу голов. Предполагается, что оно будет работать в разных направлениях, в том числе гастрономического туризма, так как из мяса нутрии получается нежный шашлык. Также сельчане хотят открыть контактный зоопарк и цех по обработке меха и пошиву из него изделий.

Выставка "Омская марка" работает до 3 марта.

Теги  •  #выставка #мясо #Саргатский район

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Комментарии

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Роман Орехов  •  1 марта 2017, 17:16

Шапки нутриевые известны, а вот шашлыки нутриевые это что то новое и как то необычное, пока не попробуешь и не оценишь

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Виктор Вайз  •  1 марта 2017, 17:22

Пробовал такой шашлык - это лучший шашлык был, он гораздо вкуснее свиного или говяжего! Хотя о вкусах не спорят. Но нутрия - это отличный вариант, погуглите в инете- там много рецептов.

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