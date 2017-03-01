Омск стал лидером в России по числу вейп-шопов на душу населения

Как сообщает РБК, общим лидером по количеству вейп-шопов - магазинов, предлагающих электронные сигареты и жидкости к ним - является столица страны. В Москве эксперты насчитали 403 заведения. Вторым в списке значится Омск - 189 точек. Однако по количеству вейп-шопов на душу населения Омск опережает даже Москву - 16 магазинов электронных сигарет на 100 тыс. горожан (в Москве по три магазина на 100 тыс. жителей)."Для сравнения: спортивных магазинов в Омске на 100 тыс. жителей приходится по десять", - отмечают эксперты. Меньше всего магазинов электронных сигарет, в соответствии с подсчетом, в Перми и Уфе - 37 и 29 соответственно.