Омск стал лидером в России по числу вейп-шопов на душу населения
Общество  •   1 марта 2017, 16:43, последнее обновление 1 марта 2017, 16:45  •  печать

Омск стал лидером в России по числу вейп-шопов на душу населения

Автор: Александр Арефьев

Портал РБК совместно с 2GIS провел исследование распространения вейпинга в России. Как выяснилось, в соотношении вейп-шопов и количества населения Омск опередил все российские города, включая Москву.

Как сообщает РБК, общим лидером по количеству вейп-шопов - магазинов, предлагающих электронные сигареты и жидкости к ним - является столица страны. В Москве эксперты насчитали 403 заведения. Вторым в списке значится Омск - 189 точек. Однако по количеству вейп-шопов на душу населения Омск опережает даже Москву - 16 магазинов электронных сигарет на 100 тыс. горожан (в Москве по три магазина на 100 тыс. жителей)."Для сравнения: спортивных магазинов в Омске на 100 тыс. жителей приходится по десять", - отмечают эксперты. Меньше всего магазинов электронных сигарет, в соответствии с подсчетом, в Перми и Уфе - 37 и 29 соответственно.

Теги  •  #курение

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