Большегрузы поедут в объезд омских дорог

С апреля начнёт действовать сезонный запрет на проезд большегрузного транспорта по некоторым дорогам регионального и межмуниципального значения. Ограничения касаются в основном дорог северных районов области, по которым практически невозможно проехать из-за весенней распутицы.

Согласно проекту приказа регионального Минстроя, с 7 апреля и до 6 мая начнут действовать ограничения на проезд большегрузного транспорта на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ограничение движения ежегодно вводится в период весенней распутицы с целью сохранности автомобильных дорог.

Ограничения вводятся для большегрузных автомобилей с допустимой нагрузкой на одну ось 6 тонн. Тем фурам, чей вес составляет 10 тонн на одну ось, будет запрещено двигаться по дорогам Омск - Муромцево и Седельниково, а также ряду дорог северных районов области: Большие Уки - Тевриз, Усть-Ишим - Загваздино - граница Тюменской области. Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, Голышманово - Аромашево, Аромашево - Вагай, Вагай - Дубровное - Абаул, проходящим по территории Тюменской области.

Запрет не будет распространяться на перевозки международных грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозку пищевых продуктов, лекарственных средств, топлива, а также грузов, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных происшествий.