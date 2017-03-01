Первую в Омской области женскую колонию подготовили к приёму заключённых

В селе Морозовка Омского района после ремонта открывается исправительное учреждение для преступниц-рецидивисток. Женскую тюрьму обустроили на месте закрытой колонии для несовершеннолетних преступников.

Исправительная колония общего режима № 5, первая в регионе женская тюрьма, пока пустует, но уже в ближайшее время здесь появятся заключённые. Ранее здесь на протяжении полувека функционировала воспитательная колония для несовершеннолетних, однако из-за снижения уровня детской преступности учреждение закрыли.

Последний воспитанник был вывезен 1 июля 2015 года. За полтора года был произведён ремонт, организована швейная мастерская, отремонтированы общежития отрядов, - прокомментировал телеканалу "Продвижение" начальник ИК-5 УФСИН России по Омской области Евгений Баранцев.

В новой колонии созданы хорошие условия. В общежитии есть комнаты психологической разгрузки, душевые кабины, отдельная комната для чаепитий, парикмахерская, будет работать швейных цех.

Отбывать наказание в колонии будут только неоднократно осуждённые преступницы. Большинство из них должны выплачивать компенсации пострадавшим, поэтому заключённые будут работать.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".