Первую в Омской области женскую колонию подготовили к приёму заключённых
Общество  •   1 марта 2017, 15:56  •  печать

Первую в Омской области женскую колонию подготовили к приёму заключённых

Автор: Екатерина Криль

В селе Морозовка Омского района после ремонта открывается исправительное учреждение для преступниц-рецидивисток. Женскую тюрьму обустроили на месте закрытой колонии для несовершеннолетних преступников.

Исправительная колония общего режима № 5, первая в регионе женская тюрьма, пока пустует, но уже в ближайшее время здесь появятся заключённые. Ранее здесь на протяжении полувека функционировала воспитательная колония для несовершеннолетних, однако из-за снижения уровня детской преступности учреждение закрыли.

Последний воспитанник был вывезен 1 июля 2015 года. За полтора года был произведён ремонт, организована швейная мастерская, отремонтированы общежития отрядов, - прокомментировал телеканалу "Продвижение" начальник ИК-5 УФСИН России по Омской области Евгений Баранцев.

В новой колонии созданы хорошие условия. В общежитии есть комнаты психологической разгрузки, душевые кабины, отдельная комната для чаепитий, парикмахерская, будет работать швейных цех.

Отбывать наказание в колонии будут только неоднократно осуждённые преступницы. Большинство из них должны выплачивать компенсации пострадавшим, поэтому заключённые будут работать. 

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #колония #Морозовка #УФСИН

Читайте также

Вавилон 980х90

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Лидер омских единороссов отказался выдвигаться в мэры Омска  •  сегодня, 16:04
В Омске мужчина избил свою пьющую мать до смерти  •  сегодня, 15:33  •   1
У серии омских забегов SIM появились послы  •  сегодня, 15:26
Фракция "Единой России" в Омском городском совете обновится наполовину  •  сегодня, 15:17
Пьяный омич с боевой гранатой пытался ограбить компьютерный клуб  •  сегодня, 13:22  •   1
Лидер омских единороссов отвёл себе два срока  •  сегодня, 13:13
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400