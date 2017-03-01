Омские власти ищут подрядчика на достройку поликлиники по улице 70 лет Октября

Поликлиника на тысячу посещений в смену по улице 70 лет Октября - проспект Комарова строилась к 300-летию Омска. Общая стоимость объекта составляла почти 900 млн руб. с учётом покупки медицинского оборудования. Однако сроки возведения срывались и переносились. У подрядчика - иногородней компании "Современные технологии строительства" возникли финансовые трудности, работы на объекте приостанавливались. Омскими следователи даже возбуждалось уголовное дело по факту неосновательного обогащения.
Как пояснили ИА "Омск Здесь" в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса, готовность объекта в настоящий момент составляет 70 %. В сентябре прошлого года был заключён договор с ООО "Домострой" на выполнение строительно-монтажных работ (кровельные работы, устройство фасадов, отопление, благоустройство территории, пуско-наладочные работы лифтового оборудования). Подрядчик освоил 61 млн рублей.
В настоящий момент компания все работы выполнила, с ней произведён расчёт и объявлен новый аукцион на завершение строительных работ. Заказчиком выступает "Омскоблстройзаказчик". Цена контракта - 31,329 млн руб. Новому подрядчику, который должен стать известен до 9 апреля, предстоит произвести монтажные и кровельные работы, заняться системой вентилирования и отопления. Работы на объекте должны быть завершены до октября 2017 года.
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