Омские власти ищут подрядчика на достройку поликлиники по улице 70 лет Октября

Компания "Домострой", принадлежащая сыну известного омского строителя Сергея Оркиша - Павлу, строительные работы на поликлинике по улице 70 лет Октября завершила. Главное управление контрактной системы ищет нового подрядчика для завершения "юбилейной" стройки. Строителям готовы заплатить почти 32 млн руб.

Поликлиника на тысячу посещений в смену по улице 70 лет Октября - проспект Комарова строилась к 300-летию Омска. Общая стоимость объекта составляла почти 900 млн руб. с учётом покупки медицинского оборудования. Однако сроки возведения срывались и переносились. У подрядчика - иногородней компании "Современные технологии строительства" возникли финансовые трудности, работы на объекте приостанавливались. Омскими следователи даже возбуждалось уголовное дело по факту неосновательного обогащения.

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса, готовность объекта в настоящий момент составляет 70 %. В сентябре прошлого года был заключён договор с ООО "Домострой" на выполнение строительно-монтажных работ (кровельные работы, устройство фасадов, отопление, благоустройство территории, пуско-наладочные работы лифтового оборудования). Подрядчик освоил 61 млн рублей.

В настоящий момент компания все работы выполнила, с ней произведён расчёт и объявлен новый аукцион на завершение строительных работ. Заказчиком выступает "Омскоблстройзаказчик". Цена контракта - 31,329 млн руб. Новому подрядчику, который должен стать известен до 9 апреля, предстоит произвести монтажные и кровельные работы, заняться системой вентилирования и отопления. Работы на объекте должны быть завершены до октября 2017 года.