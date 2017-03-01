Омск включили в путеводитель по добрым городам России

В топ вошли города-победители всероссийской акции #МарафонДобрыхДел, проводившейся прошлой осенью. Десятку составили Якутск, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Чебоксары, Новочеркасск, Ульяновск, Омск, Вологда и Екатеринбург. Для каждого города подготовлен виртуальный путеводитель по основным достопримечательностям и культурным объектам.

В онлайн-путеводитель по Омску вошли музеи имени Врубеля и имени Достоевского, историко-краеведческий музей, музей Кондратия Белова, академический драматический театр, театр "Арлекин", муромцевская деревня Окунево и собор Спаса Нерукотворного Образа.

Как говорят составители списка, основная цель виртуальных путеводителей - повысить туристический поток в вышеназванных городах.