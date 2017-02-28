Омские полицейские спасли пенсионеров из горящего дома

В Омской области сотрудники полиции возвращались с места происшествия и заметили возгорание в частном доме на окраине Одесского района. Полицейские сразу же сообщили о возгорании в дежурную часть и экстренные службы. Также они не стали дожидаться прибытия пожарных, поэтому перелезли через забор и стали стучать в окна и двери, чтобы разбудить жителей дома.

Когда капитаны полиции сумели разбудить хозяев, дом был сильно задымлён, поскольку огонь быстро распространялся от бани к жилью. Участковый уполномоченный Владимир Колобов и старший оперуполномоченный Ермек Жунусов вывели пенсионеров из дома и посадили в служебный автомобиль.

Кроме того, полицейские собрали документы жильцов и отвязали собак. А также отсоединили газовый баллон, который мог взорваться, и выкатили находящийся во дворе дома автомобиль. В итоге благодаря действиям сотрудников полиции 62-летняя женщина и её 68-летний супруг не пострадали.