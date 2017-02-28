Омские полицейские спасли пенсионеров из горящего дома
Общество  •  28 февраля 2017, 15:55, последнее обновление 28 февраля 2017, 15:59  •  печать

Омские полицейские спасли пенсионеров из горящего дома

Автор: Вероника Делор

Благодаря своевременной помощи сотрудников ОМВД России по Одесскому району никто не пострадал.

В Омской области сотрудники полиции возвращались с места происшествия и заметили возгорание в частном доме на окраине Одесского района. Полицейские сразу же сообщили о возгорании в дежурную часть и экстренные службы. Также они не стали дожидаться прибытия пожарных, поэтому перелезли через забор и стали стучать в окна и двери, чтобы разбудить жителей дома.

Когда капитаны полиции сумели разбудить хозяев, дом был сильно задымлён, поскольку огонь быстро распространялся от бани к жилью. Участковый уполномоченный Владимир Колобов и старший оперуполномоченный Ермек Жунусов вывели пенсионеров из дома и посадили в служебный автомобиль.

Кроме того, полицейские собрали документы жильцов и отвязали собак. А также отсоединили газовый баллон, который мог взорваться, и выкатили находящийся во дворе дома автомобиль. В итоге благодаря действиям сотрудников полиции 62-летняя женщина и её 68-летний супруг не пострадали.

Теги  •  #пожар #полицейские #спасение

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Комментарии

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Денис Колесников  •  28 февраля 2017, 16:44

Молодцы ребята. Я и не сомневался, что среди рядовых полицейских, есть ещё достойные люди, которые с гордостью могут носить свою форму.

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