В Омске готовятся к ремонту подземного перехода у бульвара Зелёный и Юбилейного моста
Общество  •  28 февраля 2017, 15:30, последнее обновление 28 февраля 2017, 15:38  •  печать

В Омске готовятся к ремонту подземного перехода у бульвара Зелёный и Юбилейного моста

Автор: Екатерина Криль

Кроме крупного ремонта магистралей, в городе запланирована реконструкция иных дорожных объектов.

Сегодня, 28 февраля, состоялось заседание совета при мэре Омска по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Совещательный орган обсудил реализацию в городе федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Участие в нём даст Омску по миллиарду рублей ежегодно до 2025 года на повышение безопасности городских магистралей.

В текущем году по программе будут отремонтированы 32 дороги. Омск уже получил федеральную субсидию на миллиард рублей, следующий транш в размере около 400 млн ожидается в апреле. Как сообщил на заседании совета вице-мэр Сергей Фролов, первые контракты с подрядчиками будут заключены к майским праздникам, после чего можно начинать работы.

Директор департамента строительства мэрии Илья Трушников добавил, что в рамках федерального проекта будет проведён ремонт двух крупных объектов: Юбилейного моста через Омь и подземного пешеходного перехода по улице Лукашевича в районе остановки "Бульвар Зелёный" (там, где выходы поднимаются на середину дороги по улице Лукашевича). Проект капитального ремонта Юбилейного моста готовит ООО "Сибмост-Стройпроект", сейчас документы дорабатывают для отправки в Главгосэкспертизу России. Также в скором времени определится проектировщик крупной левобережной автодороги от улицы Крупской до улицы Лукашевича. Предполагается, что строительство этой дороги начнётся через год.

Всего в рамках программы в 2019-2025 годах будут построены или реконструированы 20 автодорог местного значения протяжённостью более 65 км, капитально отремонтированы 22 объекта улично-дорожной сети на 47 км и построено 75 км линий наружного освещения.

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