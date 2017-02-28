В центре Омска изменился режим работы трёх светофоров
Общество  •  28 февраля 2017, 14:56, последнее обновление 28 февраля 2017, 16:14  •  печать

В центре Омска изменился режим работы трёх светофоров

Автор: Дарья Молчанская

Светофорный объект на улице Герцена станет трёхфазным.

В течение двух дней на светофорных объектах на пересечении улицы Герцена с улицами Рабиновича, Яковлева и Октябрьская будут внесены изменения. Там разделят транспортные и пешеходные потоки.

Так, на каждом перекрёстке на светофорных объектах вместо двух фаз будет организовано трёхфазное регулирование дорожным движением. В первой фазе будет осуществлять движение транспорт по улице Герцена, во второй - соответственно по улицам Рабиновича, Яковлева, Октябрьская, а в третьей - пешеходы. Время ожидания пешеходами разрешающего сигнала светофора составит 80 секунд.

В Дептранспорта  водителям и пешеходам рекомендуют быть более внимательными и учитывать внесённые изменения.

Теги  •  #изменения #светофор #улица Герцена

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
"Авангард" упустил лидерство в серии с "Адмиралом"  •  сегодня, 19:05
СК проверит инцидент с отравлением детей в Омской области  •  сегодня, 17:42
Омский губернатор ищет поддержки социального предпринимательства у государства  •  сегодня, 17:25
Омский школьник покончил с собой после того, как его не пустили гулять  •  сегодня, 16:55
17-летний подросток носил с собой "соль" на 20 млн рублей  •  сегодня, 16:30
Омск стал аутсайдером на авторынке России  •  сегодня, 16:22  •   1
Еще новости
СибРМ 240x400
Вавилон 240x400