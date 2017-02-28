В центре Омска изменился режим работы трёх светофоров

В течение двух дней на светофорных объектах на пересечении улицы Герцена с улицами Рабиновича, Яковлева и Октябрьская будут внесены изменения. Там разделят транспортные и пешеходные потоки.

Так, на каждом перекрёстке на светофорных объектах вместо двух фаз будет организовано трёхфазное регулирование дорожным движением. В первой фазе будет осуществлять движение транспорт по улице Герцена, во второй - соответственно по улицам Рабиновича, Яковлева, Октябрьская, а в третьей - пешеходы. Время ожидания пешеходами разрешающего сигнала светофора составит 80 секунд.

В Дептранспорта водителям и пешеходам рекомендуют быть более внимательными и учитывать внесённые изменения.