Бежавший от германских секс-уроков омич тайно вернулся обратно в ФРГ
Общество  •  28 февраля 2017, 13:48, последнее обновление 28 февраля 2017, 14:48  •  печать

Бежавший от германских секс-уроков омич тайно вернулся обратно в ФРГ

Автор: Антон Маликов

Уроженец Омской области Ойген Мартенс, сбежавший из европейской страны от уроков сексуального просвещения, решил вернуться обратно. 

Многодетная семья Мартенс переехала в деревню Кыштовку Новосибирской области в декабре 2016 года. Причиной, по которой они решили покинуть Германию, стали уроки сексуального просвещения для учеников начальных классов. В Германии семью оштрафовали за отказ дочери посещать данные уроки. Когда глава семейства отказался платить, его посадили в тюрьму.

В Сибири, однако, Ойген Мартенс, его супруга Луиза и их десять детей прожили недолго. Получив 150 тыс. руб. финансовой помощи от российского Минтруда, они уехали обратно в ФРГ. Причины их поступка неизвестны, однако местные жители утверждают, что незадолго до отъезда Ойген Мартенс летал в Германию.

- Евгений уехал в Германию, чтобы собрать вещи, различные справки. Он должен был вернуться только через три недели, - цитирует maxpark.com редактора сельской газеты "Правда Севера" Ростислава Алиева. - А тут вдруг появился в Кыштовке спустя неделю. Я узнал, что он приехал, забрал семью, они срочно выехали в Новосибирск, а оттуда улетели в Германию.

Также соседи Мартенсов говорят о том, что немцев, не привыкших к сибирскому климату, могли просто замучить жуткие морозы. Нынешней зимой температура воздуха в Кыштовке опускалась до -40 градусов. 

Теги  •  #Германия #Ойген Мартенс #побег

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Комментарии

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Евгения Шелохова  •  28 февраля 2017, 14:18

Скорей всего уровень жизни не такой как в Германии, из-за этого решили уехать.

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