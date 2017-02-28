Бежавший от германских секс-уроков омич тайно вернулся обратно в ФРГ

Многодетная семья Мартенс переехала в деревню Кыштовку Новосибирской области в декабре 2016 года. Причиной, по которой они решили покинуть Германию, стали уроки сексуального просвещения для учеников начальных классов. В Германии семью оштрафовали за отказ дочери посещать данные уроки. Когда глава семейства отказался платить, его посадили в тюрьму.

В Сибири, однако, Ойген Мартенс, его супруга Луиза и их десять детей прожили недолго. Получив 150 тыс. руб. финансовой помощи от российского Минтруда, они уехали обратно в ФРГ. Причины их поступка неизвестны, однако местные жители утверждают, что незадолго до отъезда Ойген Мартенс летал в Германию.

- Евгений уехал в Германию, чтобы собрать вещи, различные справки. Он должен был вернуться только через три недели, - цитирует maxpark.com редактора сельской газеты "Правда Севера" Ростислава Алиева. - А тут вдруг появился в Кыштовке спустя неделю. Я узнал, что он приехал, забрал семью, они срочно выехали в Новосибирск, а оттуда улетели в Германию.

Также соседи Мартенсов говорят о том, что немцев, не привыкших к сибирскому климату, могли просто замучить жуткие морозы. Нынешней зимой температура воздуха в Кыштовке опускалась до -40 градусов.