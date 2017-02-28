У Левобережного рынка снесли незаконные киоски с едой и сигаретами
Общество  •  28 февраля 2017, 13:59, последнее обновление 28 февраля 2017, 17:26  •  печать

У Левобережного рынка снесли незаконные киоски с едой и сигаретами

Автор: Екатерина Криль

Предприниматели начали демонтаж несанкционированных ларьков неподалёку от торгового центра "Маяк".

Сегодня с территории, прилегающей к рынку "Левобережный", вывезли несколько ларьков, где велась торговля горячим питанием и сигаретами. Владельцы нестационарных объектов должны были съехать до 21 февраля. В ближайшее время должен был начаться принудительный снос киосков, однако владельцы предпочли сделать это добровольно.

Муниципальный рынок заключил договор на предоставление части земельного участка под размещение нестационарных объектов. Но этот участок не относился к территории рынка, так что сдавался в аренду собственникам незаконно, - пояснил телеканалу "Продвижение" представитель министерства имущественных отношений Омской области Всеволод Кайдаулов.

В свою очередь, владельцы киосков очень удивились тому, что оказались вне закона. Они ссылаются на договор, заключённый с администрацией рынка, и говорят, что свои обязательства выполняли.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #киоск #министерство имущественных отношений #снос

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