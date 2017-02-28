Юные омичи прочитают книги в компании собак
Общество  •  28 февраля 2017, 11:33, последнее обновление 28 февраля 2017, 11:54  •  печать

Юные омичи прочитают книги в компании собак

Автор: Вероника Делор

В Омских библиотеках стартует цикл громких чтений "Читаем с собакой".

В марте в библиотеках города впервые начнётся проект "Читаем с собакой". Организаторами проекта стали работники Центральной городской библиотеки и Центра зоотерапии "Дверь в лето".

Громкие чтения книг в компании собак будут проходить в течение года раз в неделю. Такая практика помогает детям не только научиться читать лучше, но также побороть стеснительность и замкнутость.

В департаменте культуры мэрии города считают, что получившие подобный опыт юные омичи реже опаздывают, охотнее посещают занятия и старательно делают домашние задания. Также это улучшает их коммуникативные навыки.

Общаясь с собаками, дети забывают о своих страхах и комплексах, о том, что они не умеют читать или читают плохо. Для малышей важно ощущение, что они помогают собаке, приносят ей пользу, - поделилась начальник отдела развития и внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки Надежда Кузнецова.

Первые чтения с собаками прошли 21 февраля в детской библиотеке имени Веры Чаплиной. Восемь юных горожан в течение часа читали рассказы в компании овчарки Лаки, ретривера Доры, бигля Аси и корги Милли.

Поначалу дети стеснялись, но через несколько минут обнимали собак и читали уже более громко и выразительно. Отметим, следующие чтения состоялся 2 марта в 12:00 в детской библиотеке имени  Крылова, расположенной на улице Масленникова, 62.

Теги  •  #библиотека #дети #собака #чтение

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